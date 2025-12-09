ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg

Продукти на основі штучного інтелекту компанії OpenAI економлять працівникам у середньому від 40 до 60 хвилин на день на виконанні професійних завдань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на опитування, яке OpenAI провела серед 9 000 працівників із 100 компаній.

Компанія опитала працівників через три-чотири тижні після того, як вони вперше почали використовувати ШІ-інструменти на роботі.

У результаті встановлено, що найбільшу користь від використання ШІ-інструментів отримали активно залучені користувачі, які скористалися найсучаснішими ШІ-моделями або комбінаціями інструментів.

Згідно з опитуванням, працівники таких галузей, як наука про дані, інженерія та комунікації, а також певних професій, таких як бухгалтерський облік, повідомили про найбільшу економію часу завдяки використанню штучного інтелекту.

Також зібрані дані показують, що 3/4 працівників заявили, що використання штучного інтелекту на роботі покращило швидкість або якість їхньої роботи.

Зазначається, що через три роки з початку буму у галузі штучного інтелекту сумніви щодо того, чи підвищує ШІ продуктивність праці і наскільки, не зникають.

OpenAI та інші відомі компанії у галузі штучного інтелекту опублікували власні дослідження, щоб продемонструвати економічний вплив ШІ-технології.

Минулого тижня конкурент OpenAI, Anthropic, опублікував звіт, у якому, серед інших висновків, оцінюється, що його інструмент на основі штучного інтелекту Claude скоротив час, необхідний людям для виконання робочих завдань, на 80%. Ці результати базуються на аналізі 100 тис. розмов користувачів.