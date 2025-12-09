Фінансові новини
- 09.12.25
- 11:57
ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
10:45 09.12.2025 |
Продукти на основі штучного інтелекту компанії OpenAI економлять працівникам у середньому від 40 до 60 хвилин на день на виконанні професійних завдань.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на опитування, яке OpenAI провела серед 9 000 працівників із 100 компаній.
Компанія опитала працівників через три-чотири тижні після того, як вони вперше почали використовувати ШІ-інструменти на роботі.
У результаті встановлено, що найбільшу користь від використання ШІ-інструментів отримали активно залучені користувачі, які скористалися найсучаснішими ШІ-моделями або комбінаціями інструментів.
Згідно з опитуванням, працівники таких галузей, як наука про дані, інженерія та комунікації, а також певних професій, таких як бухгалтерський облік, повідомили про найбільшу економію часу завдяки використанню штучного інтелекту.
Також зібрані дані показують, що 3/4 працівників заявили, що використання штучного інтелекту на роботі покращило швидкість або якість їхньої роботи.
Зазначається, що через три роки з початку буму у галузі штучного інтелекту сумніви щодо того, чи підвищує ШІ продуктивність праці і наскільки, не зникають.
OpenAI та інші відомі компанії у галузі штучного інтелекту опублікували власні дослідження, щоб продемонструвати економічний вплив ШІ-технології.
Минулого тижня конкурент OpenAI, Anthropic, опублікував звіт, у якому, серед інших висновків, оцінюється, що його інструмент на основі штучного інтелекту Claude скоротив час, необхідний людям для виконання робочих завдань, на 80%. Ці результати базуються на аналізі 100 тис. розмов користувачів.
