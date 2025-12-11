Держгеонадра реалізували на нафтогазових аукціонах два спецдозволи за майже ₴1,3 мільярда

Державна служба геології та надр провела електронні торги з продажу двох спеціальних дозволів на користування надрами. Очікувана сума надходжень до держбюджету становить 1,29 млрд гривень без ПДВ.

Про це повідомила пресслужба установи, передає Укрінформ.

«Державна служба геології та надр України провела електронні торги з продажу двох спеціальних дозволів на користування Острівською та Новодиканською площами з покладами газу природного, газу вільного, нафти та конденсату. Аукціони проходили в електронній системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

Так, за спецдозвіл на розробку Острівської площі у Львівській області змагалися три учасники. Стартова ціна під час торгів зросла більш як уп'ятеро - з 105,28 млн грн до 555,01 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ «ГБЛ-1».

За Новодиканську площу в Полтавській області змагалися два учасники. На ділянці є поклади газу природного, газу вільного, нафти та конденсату. Ціна продажу цього лота сягнула 738,90 млн грн, що вдвічі перевищила стартову. Переможець торгів - державне видобувна компанія АТ «Укргазвидобування».

Обидві ділянки надаються в користування строком на 20 років з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, із подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ).

Наголошується, що кошти від продажу цих спеціальних дозволів надійдуть до державного бюджету та наповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови, відповідно до міжнародних зобов'язань України.