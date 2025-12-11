Нафта продовжує різко дешевшати, Brent торгується біля $61,2 за барель

Ціни на нафту падають увечері в четвер, перебувають на мінімумах із жовтня.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:04 кч впала на $1,02 (1,64%), до $61,19 за барель. Раніше котирування опускалися нижче $61 за барель вперше з 1 жовтня.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1 (1,71%), до $57,46 за барель.

Тиск на котирування чинять побоювання сутєєвого надлишку пропозиції на світовому ринку палива.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер підвищило прогноз зростання попиту на нафту за підсумками наступного року на 93 тис. барелів на добу, до 863 тис. б/д. Також прогноз передбачає збільшення світової пропозиції на 2,4 млн б/д. Загалом МЕА очікує надлишку пропозиції на глобальному нафтовому ринку близько 4 млн б/д.

Тим часом ОПЕК знову зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на рівні 1,3 млн б/д, на 2026 рік - на рівні 1,38 млн б/д. Очікується, що попит на нафту в країнах ОЕСР у 2025 році збільшиться на 120 тис. б/д (попередня оцінка - 130 тис. б/д), у країнах не-ОЕСР - на 1,18 млн б/д (попередня оцінка - 1,17 млн б/д).

Крім того, трейдери стежать за ситуацією навколо України та Венесуели.

Україна під час обговорення врегулювання конфлікту з РФ має реально дивитися на те, чого може домогтися, заявив президент США Дональд Трамп. "Їм потрібно бути реалістами", - сказав він журналістам у Білому домі в середу.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що після російсько-американського саміту на Алясці Вашингтону було передано пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. За його словами, "розмірковуючи про гарантії безпеки, не можна обмежуватися тільки Україною".

ЗМІ також повідомляють, що американські військові перехопили танкер, який перевозив підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану.

"Поки що перехоплення танкера не викликало бурхливої реакції ринку, але якщо трапиться подальша ескалація, це може призвести до великої волатильності цін на нафту", - зазначив аналітик LSEG Емріл Джаміль.

