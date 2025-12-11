Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує різко дешевшати, Brent торгується біля $61,2 за барель

Ціни на нафту падають увечері в четвер, перебувають на мінімумах із жовтня.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:04 кч впала на $1,02 (1,64%), до $61,19 за барель. Раніше котирування опускалися нижче $61 за барель вперше з 1 жовтня.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1 (1,71%), до $57,46 за барель.

Тиск на котирування чинять побоювання сутєєвого надлишку пропозиції на світовому ринку палива.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер підвищило прогноз зростання попиту на нафту за підсумками наступного року на 93 тис. барелів на добу, до 863 тис. б/д. Також прогноз передбачає збільшення світової пропозиції на 2,4 млн б/д. Загалом МЕА очікує надлишку пропозиції на глобальному нафтовому ринку близько 4 млн б/д.

Тим часом ОПЕК знову зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на рівні 1,3 млн б/д, на 2026 рік - на рівні 1,38 млн б/д. Очікується, що попит на нафту в країнах ОЕСР у 2025 році збільшиться на 120 тис. б/д (попередня оцінка - 130 тис. б/д), у країнах не-ОЕСР - на 1,18 млн б/д (попередня оцінка - 1,17 млн б/д).

Крім того, трейдери стежать за ситуацією навколо України та Венесуели.

Україна під час обговорення врегулювання конфлікту з РФ має реально дивитися на те, чого може домогтися, заявив президент США Дональд Трамп. "Їм потрібно бути реалістами", - сказав він журналістам у Білому домі в середу.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що після російсько-американського саміту на Алясці Вашингтону було передано пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. За його словами, "розмірковуючи про гарантії безпеки, не можна обмежуватися тільки Україною".

ЗМІ також повідомляють, що американські військові перехопили танкер, який перевозив підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану.

"Поки що перехоплення танкера не викликало бурхливої реакції ринку, але якщо трапиться подальша ескалація, це може призвести до великої волатильності цін на нафту", - зазначив аналітик LSEG Емріл Джаміль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2721
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 49,5154
  0,3001
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,24 0,58 42,1900  0,24 0,57
EUR 49,4899  0,12 0,23 49,5140  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес