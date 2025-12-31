Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив порядок реалізації програми медгарантій на 2026р - Свириденко

14:56 31.12.2025 |

Економіка

Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації програми медичних гарантій на 2026 рік, на яку у державному бюджеті передбачено понад 191,6 млрд грн, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Фінансування первинної медичної допомоги зросте до 29,5 млрд грн, а капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта для медиків - до 1007,3 грн. Це фундамент системи охорони здоровʼя - майже 29,8 млн людей мають декларації з сімейними лікарями", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, у програмі медичних гарантій на 2026 рік уряд зосередився на напрямах із найбільшим навантаженням з акцентом на серцево-судинні захворювання, на що передбачено 3,2 млрд грн - на лікування інсультів і 1,5 млрд грн - інфарктів.

Оновлено також тарифи на кардіохірургію, зокрема, коронарне шунтування, а також посилено підтримку дитячої кардіохірургії.

"Фінансування екстреної медичної допомоги зростає до 12,7 млрд грн, програми "Доступні ліки" - до 8,7 млрд грн. Збільшено видатки на лікування важких поранень, реабілітацію після травм, інсультів та інфарктів, а також на стаціонарну психіатричну допомогу", - написала вона.

Крім того, окремий фокус, за словами прем'єра, на допомозі дітям і підтримка медиків у прифронтових регіонах, зокрема, запроваджується новий пакет для дітей до чотирьох років у найуразливіших життєвих обставинах із цілодобовою медичною допомогою та професійним доглядом.

"Загалом програма медичних гарантій-2026 охоплює 46 пакетів медичних послуг і залишається ключовим інструментом доступної та безоплатної медичної допомоги для українців", - зазначила Свириденко.

За її словами, у 2025 році програмою скористалися 23,8 млн українців, і загалом було надано 191,5 млн медичних послуг - від консультацій сімейного лікаря до складних операцій, лікування інсультів, інфарктів, онкології та реабілітації.

"Для багатьох це була критично важлива допомога: понад 109 тис. пацієнтів отримали лікування інсульту; 36 тис. - лікування інфаркту; сотні тисяч - онкологічну, психіатричну, реабілітаційну та паліативну допомогу. Програма медичних гарантій діє вже 8 років і забезпечує основну стратегію держави в сфері охорони здоровʼя: люди повинні мати можливість звертатися по медичну допомогу тоді, коли вона потрібна, не відкладаючи лікування через гроші", - додала прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

