ОПЕК знову зберегла прогнози зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. на рівні 1,3 млн б/д і 1,38 млн б/д

ОПЕК знову зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на рівні 1,3 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік - на рівні 1,38 млн б/д, ідеться у щомісячному звіті організації.

В актуальному звіті експерти не змінили оцінок щодо попиту на нафту загалом, зберігши їх: для 2024 року - на рівні 103,84 млн б/д, для 2025 року - на рівні 105,14 млн б/д, для 2026 року - на рівні 106,52 млн б/д.

Не зазнали змін і оцінки світового попиту на нафту за кварталами поточного року: для 1-го кварталу її збережено на рівні 104,26 млн б/д, для 2-го - у 104,21 млн б/д, для 3-го - у 105,49 млн б/д, для 4-го - у 106,57 млн б/д.

Очікується, що попит на нафту в країнах ОЕСР у 2025 році збільшиться на 120 тис. б/д (попередня оцінка - 130 тис. б/д), у країнах не-ОЕСР - на 1,18 млн б/д (попередня оцінка - 1,17 млн б/д).

За попередніми даними за жовтень, комерційні запаси нафти країн ОЕСР знизилися до попереднього місяця на 32 млн барелів - до 2,833 млрд барелів. Однак це на 62,7 млн барелів вище, ніж за аналогічний місяць минулого року, але на 12,4 млн барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 112,7 млн нижче за середній показник за 2015-2019 роки (референтний рівень для угоди країн ОПЕК+, які контролюють рівень комерційних запасів).

Зокрема, запаси нафти в країнах ОЕСР у жовтні зросли до вересня на 12,9 млн барелів, до 1,340 млрд барелів, нафтопродуктів - знизилися на 44,9 млн барелів, до 1,492 млрд барелів.

