Глава Нацбанку назвав причини сповільнення інфляції та розповів про очікування

Про це повідомив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, передає кореспондент Укрінформу.

Голова Нацбанку зазначив, що в листопаді як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі. Таку цінову динаміку зумовлювало насамперед збільшення пропозиції продовольчих товарів завдяки збиранню нового врожаю. При цьому, попри стійке сповільнення інфляції, що триває із червня, інфляційні очікування економічних агентів залишалися підвищеними.

Упродовж наступних місяців очікується подальше поступове зниження інфляції.

«Ефекти від надходження нових урожаїв сприятимуть подальшому сповільненню зростання цін на продовольство. Водночас заходи НБУ з підтримання інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку стримуватимуть фундаментальний ціновий тиск. У результаті очікується, що споживча інфляція й надалі знижуватиметься, проте помірнішим темпом, ніж у попередні періоди, ураховуючи вичерпання ефектів бази порівняння», - спрогнозував Пишний.