Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проти РФ, Білорусь, Китай, США

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію "Зміцнення міжнародного співробітництва та координації зусиль у справі вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи".

Резолюцію підтримали 97 держав, утрималися - 39, проти - 8 (Білорусь, Китай, Куба, Корейська Народно-Демократична Республіка, Нікарагуа, Нігер, Російська Федерація та Сполучені Штати).

Згідно з умовами резолюції, Асамблея закликає держави-члени та інших підтримувати міжнародну співпрацю в Чорнобилі, спрямовану на досягнення Цілей сталого розвитку, та просить голову Асамблеї скликати спеціальне ювілейне засідання 24 квітня 2026 року з нагоди сорокової річниці цієї катастрофи.

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві привітало ухвалення ГА ООН ініційованої Україною резолюції, наголосивши, що ухвалення резолюції є "важливим кроком на шляху подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, визнанням зростаючих загроз глобальній ядерній безпеці внаслідок безвідповідальних дій держави-агресора та вагомим внеском у відновлення історичної правди та справедливості".

"Цьогорічний проєкт резолюції чітко підкреслює належність Чорнобильської атомної електростанції Україні та встановлює коректну українську транслітерацію всьому Чорнобильському досьє в ООН". - йдеться у заяві.

Відомство висловило вдячність усім 97 державам-членам, які підтримали українську резолюцію.

"Намагаючись уникнути відповідальності за свої злочини, Російська Федерація спробувала домогтися ухвалення в залі Генеральної Асамблеї ООН альтернативного документа, внесеного російським сателітом Республікою Білорусь, без жодної згадки про атаки Росії на об'єкти ЧАЕС. Висловлюємо вдячність державам-членам ООН, які вкотре продемонстрували принципову позицію та відхилили відповідний проєкт Республіки Білорусь", - наголосили у МЗС.

Міністерство закордонних справ України підтвердило свою непохитну відданість зміцненню міжнародної взаємодії для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та гарантування глобальної ядерної безпеки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що в резолюції використовується правильне написання - Чорнобиль а не російське - "Чернобиль", як воно використовувалося в документах ООН протягом багатьох років.

"Прийняття документа не лише запроваджує правильну українську транслітерацію в усьому досьє ООН, але й привертає увагу до злочинів агресора проти українського народу та загроз глобальній ядерній безпеці", - наголосив глава МЗС.

Він висловив жаль, що Росія "знову спробувала використати свій сателіт, Білорусь, щоб приховати свої злочини та просувати альтернативний текст, який виключає будь-яке посилання на її атаки на Чорнобильські об'єкти".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

