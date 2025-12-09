Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS

Компанії Google та Apple об'єднали зусилля для покращення процесу переходу між мобільними платформами. В останній тестовій збірці Canary помітили нову функцію, яка має спростити передачу даних між Android і iOS під час першого налаштування пристрою.

Що відомо

Очікується, що аналогічна функція з'явиться у майбутній бета-версії iOS 26 для розробників. Представник Google підтвердив достовірність звіту видання 9to5Google, але не надав додаткових подробиць щодо механізму передачі даних.

Сьогодні обидві компанії мають окремі застосунки Switch to Android і Switch to iOS, але інтеграція такої функції на рівні операційної системи та підтримка передачі більшої кількості типів даних можуть значно полегшити перехід між платформами. Водночас слід пам'ятати, що версії Canary є ранніми збірками, тому кінцевий функціонал може ще змінитися до моменту релізу.