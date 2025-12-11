ЄС і Україна оприлюднили план із 10 ключових реформ для руху до членства

Єврокомісарка Марта Кос та віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка представили узгоджений план дій України для підтвердження її готовності до вступу в ЄС, який містить 10 ключових реформ у сфері верховенства права, антикорупції та судової системи.
Цей план наведений у письмовій спільній заяві Кос та Качки, яка є у розпорядженні "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ
План доповнює технічний процес frontloading
Документ був оприлюднений після засідання Ради ЄС у загальних справах, головним результатом якої став запуск "фронтлоудингу" - технічного процесу, який дозволить вести підготовку до закриття переговорних глав ще до того, як Угорщина зніме вето на їхнє відкриття.
У ньому сторони України та ЄС "нагадують, що розширення ЄС є
геостратегічною інвестицією в сильну, стабільну та єдину Європу,
засновану на спільних цінностях, і що Україна може стати надбанням для
розширеного та більш стійкого Європейського Союзу". Україна при цьому
підтверджує розуміння того, що для її вступу в ЄС ключове значення мають
питання, дотичні до верховенства права і протидії корупції.
"З
огляду на майбутнє, і відповідно до цих рамок та пріоритетів, визначених
державами-членами, Україна вживає заходів для подальшої пріоритизації
впровадження найбільш актуальних та ефективних заходів протягом
наступного року", - підтверджує документ та наводить 10 ключових пріоритетів.
- Прийняти
комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого
законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя (тут
наведений окремий список змін, а саме: скасування "правок Лозового" щодо
автоматичного закриття проваджень; подовження строків давності та
посилення підстав для їх переривання та зупинення у справах про
корупцію; посилення незалежності НАБУ і САП та захист їхньої юрисдикції
від обходу та неналежного впливу; розширення юрисдикції НАБУ та САП на
всі посади з високим рівнем ризику).
- Забезпечити НАБУ ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз.
- Провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора.
- Поновити
відбір для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші
прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, в регіональних та
районних прокуратурах.
- Реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР).
- Призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку.
- Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
- Ухвалити
законопроєкт про декларації доброчесності суддів. Для Верховного Суду
це включає тимчасове залучення незалежних міжнародних експертів.
- Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до II кварталу 2026 року.
- Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні
Виконання цих 10 пунктів є критичним для успіху вступного процесу України.
Марта Кос,
відповідаючи на запитання "Європейської правди", пояснила, що всі ці
пункти необхідно виконати для успіху процесу вступу України в ЄС. "Це не
новий план... Ці 10 пунктів ми визначили як пріоритетні, тому загалом
багато чого треба зробити у вступному процесі", - заявила вона.