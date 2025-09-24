Фінансові новини
Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
Дія.AI наразі працює на моделі Gemini від Google. Мінцифри анонсувало, що сервіс перейде на національну мовну модель, розроблену спільно з "Київстар" та WINWIN AI Center of Excellence. Про це повідомив технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри Дмитро Овчаренко в інтерв'ю DOU.
Метою національної LLM є повна інтеграція зі сферою держпослуг та підтримка бізнесу. Розробка моделі передбачає участь технічних, юридичних, культурно-історичних експертів та запровадження етичних стандартів. Перший драфт створюється на базі open-source рішень з відкритими вагами із подальшим фокусом на українських даних і контексті.
Зміни стосуються й архітектури сервісу: майбутня модель працюватиме всередині державної інфраструктури, що має підвищити захист персональних даних. Запити користувачів попередньо оброблятимуться guardrail-моделями для маскування персональної інформації, а дані зберігатимуться на серверах "Дії" у зашифрованому вигляді. Окрім того, команда готує масштабування Дія.AI для мобільних пристроїв та інтеграцію голосових інтерфейсів.
Використання національної LLM забезпечить технологічний суверенітет та контроль за даними - інформація залишатиметься в Україні, що має стратегічне значення для безпеки й розвитку національної ШІ-екосистеми.
Нагадаємо, наразі Дія.AI доступний на порталі "Дія". Віртуальний агент може не лише відповідати на запитання, а й одразу надавати послуги у чаті.
