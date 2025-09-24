Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM

10:22 24.09.2025 |

Україна, Новини IT

 

Дія.AI наразі працює на моделі Gemini від Google. Мінцифри анонсувало, що сервіс перейде на національну мовну модель, розроблену спільно з "Київстар" та WINWIN AI Center of Excellence. Про це повідомив технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри Дмитро Овчаренко в інтерв'ю DOU.

Метою національної LLM є повна інтеграція зі сферою держпослуг та підтримка бізнесу. Розробка моделі передбачає участь технічних, юридичних, культурно-історичних експертів та запровадження етичних стандартів. Перший драфт створюється на базі open-source рішень з відкритими вагами із подальшим фокусом на українських даних і контексті.

Зміни стосуються й архітектури сервісу: майбутня модель працюватиме всередині державної інфраструктури, що має підвищити захист персональних даних. Запити користувачів попередньо оброблятимуться guardrail-моделями для маскування персональної інформації, а дані зберігатимуться на серверах "Дії" у зашифрованому вигляді. Окрім того, команда готує масштабування Дія.AI для мобільних пристроїв та інтеграцію голосових інтерфейсів.

Використання національної LLM забезпечить технологічний суверенітет та контроль за даними - інформація залишатиметься в Україні, що має стратегічне значення для безпеки й розвитку національної ШІ-екосистеми.

Нагадаємо, наразі Дія.AI доступний на порталі "Дія". Віртуальний агент може не лише відповідати на запитання, а й одразу надавати послуги у чаті.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес