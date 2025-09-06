Авторизация

Популярний електронний щоденник «Єдина школа» став платним для батьків

23:32 05.09.2025 |

Україна

Популярний електронний щоденник «Єдина школа» став платним для батьків

 

Рекомендована Міністерством освіти і науки інформаційна система "Єдина школа" для закладів освіти стала платною для батьків. Компанія-розробник TATL Technology випустила оновлення застосунку, після якого він почав працювати за підпискою.

Увагу на це звернули користувачі застосунку в соцмережах та на батьківських форумах.

Після оновлення застосунок повідомляє таке:

"Дорогі батьки! "Єдина школа" завжди була поруч із вами та вашими дітьми: під час ковіду, коли освіта змінювалася щодня; під час повномасштабної війни, коли потрібно було зберігати навчання і зв'язок, попри небезпеки; у часи, коли кожна сім'я шукала стабільність для своїх дітей. Увесь цей час система залишалася повністю безкоштовною для батьків. Щоб і надалі забезпечувати стабільність, безпеку даних та розвиток сучасних функцій, ми вводимо символічну підтримку".

Вартість підписки становить 48,99 грн на місяць (перші сім днів безоплатно).

Для дітей застосунок буде безплатним.

Браузерна версія Єдиної школи теж безплатна.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев порадив батькам почекати з підпискою.

"Плата законом не передбачена. Але якщо порахувати на рік набігає непогана сума - у 2.2 млрд грн. У понеділок звернуся із запитом про автора і натхненника цієї дивовижної монетизації державної послуги. Але поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього "підсадили" школи. Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться "бізнесу", - написав він у Telegram.

Перший віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров також нагадав, що держава запустила власну освітню інформаційну систему "Мрія", яка безкоштовна і для шкіл, і для батьків.

"Мрія - безкоштовна для шкіл та батьків. Будь-яка школа може доєднатися до найкращого цифрового продукту", - написав він у Telegram.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

