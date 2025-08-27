У Мінцифри анонсували 6 сервісів, які незабаром з'являться в «Дії»

В застосунку "Дія" вже скоро можна буде скористатися 6 новими сервісами.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в колонці для РБК-Україна.

"На порталі "Дія" запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший АІ-based сервіс - довідка про доходи. Вам потрібно просто написати запит у чат - і АІ допоможе вам отримати довідку", - написав він.

Окрім цього, штучний інтелект на порталі "Дія" консультуватиме про послуги та допомагатиме дібрати сервіс під життєву ситуацію.

Також Мінцифри працює з Мін'юстом та ДП "Національні інформаційні системи" над електронною системою "еНотаріат", яка інтегрує всі нотаріальні процеси і стане основою для запуску послуг у "Дії". До кінця цього року планується запустити фундамент, а самі сервіси - уже з 2026-го.

"Спойлер: це буде фантастика, бо українці просто з України чи за кордоном зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн", - зазначив Федоров.

Водночас з'явиться сервіс "еАкциз", завдяки якому можна буде відстежувати шлях алкоголю та тютюну від виробника або імпортера до кінцевого споживача. А паперову акцизну марку замінить електронна, яка матиме унікальний код, що унеможливить її підробку. Уже триває бета-тестування системи, а сам запуск планується на 2026 рік.

Окрім цього, через "Дію" можна буде відсканувати електронну марку й перевірити легальність продукту.

"Разом з МВС працюємо над тим, щоб ви могли замовити в "Дії" витяг про несудимість з апостилем, а також доставку цього документа. Витяг потрібен у різних життєвих ситуаціях - від влаштування на роботу за кордоном до оформлення посвідки на проживання чи участі в міжнародних тендерах, якщо цього вимагають правила", - повідомляє Федоров.

За його словами, також тестується сервіс базової соціальної допомоги.

"Це комплексна послуга, яка об'єднає всі соцвиплати в одну. Скористатися нею зможуть українці, які вже отримують різні соцвиплати від держави: допомогу малозабезпеченим сім'ям; виплати на дітей одиноким матерям; тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцеперебування невідоме", - інформує міністр.

Він зазначив, що розмір виплат розраховується індивідуально, потрібно буде лише подати заяву в застосунку "Дія".

"Одна з послуг, над якою зараз працюємо, - Шлях пораненого. Це комплексний сервіс для військових та їхніх родин. За однією заявою людина зможе отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, грошову допомогу, соціальні послуги та пільги тощо", - повідомляє Федоров.

За його словами, для рідних загиблих чи померлих військових також буде доступна низка послуг. Зокрема, присвоєння статусу члена сім'ї загиблого, одноразова грошова допомога, соціальні послуги та інші.

Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами - автоматична. Не доведеться звертатися до різних установ, збирати документи і стояти в чергах. Запуск сервісу планується вже восени.