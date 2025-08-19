Верховний Суд: набережна ЖК RiverStone у Києві не може бути приватною власністю

Верховний Суд поставив крапку у питанні набережної Дніпра біля київського ЖК RiverStone, заборонивши закривати до неї вільний доступ. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Рішення ухвалене за позовом прокуратури до ТОВ "Управляюча компанія "Юкрейніан Сіті Сервіс" з вимогою скасувати реєстрацію права власності на чотири берегоукріплювальні споруди та усунути перешкоди в користуванні й розпорядженні земельною ділянкою водного фонду площею 3,19 га на Дніпровській набережній, 14.

У 2003 році спірну земельну ділянку передали в оренду ТОВ "Лівобережжя Плюс" для будівництва культурно-оздоровчого центру, а у 2013 році в рамках будівництва житлового комплексу там побудували набережну, оформивши її як берегоукріплювальні споруди, право власності на які пізніше зареєстрували на Юкрейніан Сіті Сервіс.

Прокуратура стверджувала, що берегоукріплювальні споруди розташовані на землях водного фонду (в прибережній захисній смузі Дніпра), тому приватна власність на них неможлива за законом.

Господарський суд Києва задовольнив позов повністю, тоді як Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні позову.

Проте Верховний Суд підтвердив, що землі, зайняті гідротехнічними спорудами, належать до земель водного фонду відповідно до Земельного та Водного кодексів України.

Побудовані на ній гідротехнічні споруди виконують допоміжну функцію і не можуть існувати окремо від водного об'єкта, а відповідно до закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" право власності на гідротехнічну споруду як окремий об'єкт не може бути зареєстроване ні за ким.

"Таким чином, суд поставив крапку у цій справі - доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу", - йдеться в заяві прокуратури.