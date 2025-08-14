Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні визначили дату остаточного відключення 3G
10:07 14.08.2025 |
Кабмін визначив дату остаточного відключення мобільного зв'язку третього покоління (3G) - 31 грудня 2030 року.
Про це йдеться у відповідній постанові уряду, яка є у розпорядженні редакції.
Як зазначено у висновку до документа, частоти, що нині використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують переорієнтувати під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G). Це має забезпечити швидше передавання даних, ефективніше використання спектра та нижчі витрати на одиницю трафіку.
У Мінцифрі вважають, що визначення конкретного строку вимкнення 3G дозволить операторам чіткіше планувати модернізацію мереж, уникати технологічного відставання та сприяти переходу абонентів на сучасні стандарти зв'язку.
Оператори почали поетапно вимикати 3G ще на початку 2025 року - в окремих населених пунктах і регіонах.
Тоді у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) уточнили, що відключення відбуватиметься поступово, а всі абоненти отримають завчасні повідомлення.
Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться: дзвінки та SMS залишаться доступними. Якщо в певній місцевості зараз є лише 3G, його замінять на новіший стандарт, і поки там не з'явиться 4G, мережу не відключатимуть.
Користувачі SIM-карт, що не підтримують 4G, можуть безкоштовно замінити їх у центрах обслуговування свого оператора - номер при цьому збережеться.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|В Україні визначили дату остаточного відключення 3G
|Кабмін пропонує штрафувати українців за порушення комендантської години
|У «Дії» з'явилася можливість отримати грант на відновлення бізнесу після обстрілів
|В Україні запустили «Дія.Картку» для отримання державних виплат
|«Київстар» розпочинає тестування супутникового зв'язку Starlink
|«Укрзалізниця» дозволить верифікацію через BankID як альтернативу «Дія.Підпис»
Бізнес
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію