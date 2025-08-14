В Україні визначили дату остаточного відключення 3G

Кабмін визначив дату остаточного відключення мобільного зв'язку третього покоління (3G) - 31 грудня 2030 року.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду, яка є у розпорядженні редакції.

Як зазначено у висновку до документа, частоти, що нині використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують переорієнтувати під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G). Це має забезпечити швидше передавання даних, ефективніше використання спектра та нижчі витрати на одиницю трафіку.

У Мінцифрі вважають, що визначення конкретного строку вимкнення 3G дозволить операторам чіткіше планувати модернізацію мереж, уникати технологічного відставання та сприяти переходу абонентів на сучасні стандарти зв'язку.

Оператори почали поетапно вимикати 3G ще на початку 2025 року - в окремих населених пунктах і регіонах.

Тоді у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) уточнили, що відключення відбуватиметься поступово, а всі абоненти отримають завчасні повідомлення.

Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться: дзвінки та SMS залишаться доступними. Якщо в певній місцевості зараз є лише 3G, його замінять на новіший стандарт, і поки там не з'явиться 4G, мережу не відключатимуть.

Користувачі SIM-карт, що не підтримують 4G, можуть безкоштовно замінити їх у центрах обслуговування свого оператора - номер при цьому збережеться.