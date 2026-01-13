Фінансові новини
ЄК оприлюднила результати аудиту контролю якості продуктів в Україні
Аудит Єврокомісії підтвердив надійність системи державного контролю в Україні за залишками ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"З 29 вересня по 10 жовтня 2025 року в Україні працювала місія Генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE).
Метою аудиту було оцінити, як в Україні здійснюється державний контроль за залишками ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднюючих речовин у тваринах і продуктах тваринного походження", - йдеться у повідомленні.
Під час аудиту експерти Єврокомісії оцінили реалізацію планів державного контролю, порядок розслідування випадків невідповідностей, а також можливості та спроможність лабораторної мережі.
"За результатами аудиту зроблено позитивний висновок: система державного контролю України відповідає підходам і принципам, що діють у Європейському Союзі. Аудитори підтвердили, що контроль є послідовним, лабораторні дослідження - надійними, а реагування на порушення - ефективним", - наголосили у Держпродспоживслужбі.
Це означає, що Україна надає достовірні гарантії безпечності харчових продуктів тваринного походження, які постачаються на ринок ЄС.
