13.01.26
07:17
- RSS
- мапа сайту
Інфляційний тиск в Україні зменшився наприкінці 2025 року
В Україні зростання споживчих цін у грудні 2025 року сповільнилося до 0,2% з 0,4% у листопаді.
Про це повідомила Державна служба статистики.
"Базова інфляція в грудні 2025 року порівняно із листопадом становила 0,1%, у порівнянні з груднем 2024 року - 8%", - йдеться в повідомленні. Для порівняння, у листопаді 2025 року річна інфляція становила 9,3%.
На споживчому ринку в грудні 2025 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися.
При цьому на 5,6-0,7% зросли ціни на яйця, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, соняшникову олію, сало, овочі, яловичину, молоко.
Водночас на 4,1-0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, м'ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.
Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
