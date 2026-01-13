Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляційний тиск в Україні зменшився наприкінці 2025 року

09:33 12.01.2026 |

Економіка, Україна

В Україні зростання споживчих цін у грудні 2025 року сповільнилося до 0,2% з 0,4% у листопаді.

Про це повідомила Державна служба статистики.

"Базова інфляція в грудні 2025 року порівняно із листопадом становила 0,1%, у порівнянні з груднем 2024 року - 8%", - йдеться в повідомленні. Для порівняння, у листопаді 2025 року річна інфляція становила 9,3%.

На споживчому ринку в грудні 2025 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися.

При цьому на 5,6-0,7% зросли ціни на яйця, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, соняшникову олію, сало, овочі, яловичину, молоко.

Водночас на 4,1-0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, м'ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

