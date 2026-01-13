Інфляційний тиск в Україні зменшився наприкінці 2025 року

В Україні зростання споживчих цін у грудні 2025 року сповільнилося до 0,2% з 0,4% у листопаді.

Про це повідомила Державна служба статистики.

"Базова інфляція в грудні 2025 року порівняно із листопадом становила 0,1%, у порівнянні з груднем 2024 року - 8%", - йдеться в повідомленні. Для порівняння, у листопаді 2025 року річна інфляція становила 9,3%.

На споживчому ринку в грудні 2025 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися.

При цьому на 5,6-0,7% зросли ціни на яйця, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, соняшникову олію, сало, овочі, яловичину, молоко.

Водночас на 4,1-0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, м'ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%.