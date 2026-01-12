Авторизация

Кількість судових вироків за салюти в Україні зросла — дані «Опендатабот»

08:31 12.01.2026 |

Україна

63 вироки за використання піротехніки винесли суди з початку повномасштабної війни. Понад половину цих справ кваліфікують як кримінальні, а порушники отримують реальні терміни за ґратами.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Найменше таких вироків було винесено першого року повномасштабного вторгнення - лише 5. А втім, за рік судових рішень побільшало у 3,4 раза. 16 рішень за запуск салютів у війну суди ухвалили за неповний 2025 рік.

«Показово й те, що порушників карають не тільки адміністративно - понад половину справ стають кримінальними за статтею про хуліганство. У кожному другому випадку суд бачить у запуску салюту не просто порушення тиші, а зухвалу поведінку, яка може спричинити паніку й загрозу для людей», - повідомляє «Опендатабот»

Найчастіше салюти гримлять у столиці: майже кожен четвертий вирок, або 15 справ. На другому місці Дніпропетровщина із 8 вироками, на третьому - Одещина (7 вироків). Разом на ці регіони припадає майже половина вироків.


Кількість судових вироків за салюти в Україні зросла — дані «Опендатабот»

Яке покарання за запуск салютів?

Покарання за салюти під час війни коливаються від символічних штрафів до реальних тюремних строків. За дрібне хуліганство суди призначали штрафи у 51-119 гривень, а вже у кримінальних справах суми зростали до 34 тисяч гривень. У частині справ порушників відправляли на громадські роботи - наприклад, у Києві чоловік, який запускав феєрверки у стані сп'яніння, отримав 50 годин обов'язкових робіт.

Окрім цього, запуск феєрверків може також закінчитись і в'язницею. Так, у Рівному порушник запустив салют на подвір'ї школи, а згодом ще й погрожував поліції бойовою гранатою. Загалом суд призначив йому 4 роки ув'язнення, але замінив реальний строк на 2 роки іспитового терміну, оскільки підсудний вирішив піти служити до ЗСУ.

Ще один чоловік, цього разу з Києва, у стані алкогольного сп'яніння вирішив використати хлопавки й салюти просто з вікна квартири. За це він отримав рік іспитового строку.

І навіть «святкові» пояснення не рятують. У судовій практиці є навіть вироки за феєрверки на гендер-паті та за «холодні фонтани» на весіллях - у цих випадках порушники відбулися штрафами.
За матеріалами: hromadske.ua
 

