Кількість судових вироків за салюти в Україні зросла — дані «Опендатабот»
08:31 12.01.2026 |
63 вироки за використання піротехніки винесли суди з початку повномасштабної війни. Понад половину цих справ кваліфікують як кримінальні, а порушники отримують реальні терміни за ґратами.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».
Найменше таких вироків було винесено першого року повномасштабного вторгнення - лише 5. А втім, за рік судових рішень побільшало у 3,4 раза. 16 рішень за запуск салютів у війну суди ухвалили за неповний 2025 рік.
«Показово й те, що порушників карають не тільки адміністративно - понад половину справ стають кримінальними за статтею про хуліганство. У кожному другому випадку суд бачить у запуску салюту не просто порушення тиші, а зухвалу поведінку, яка може спричинити паніку й загрозу для людей», - повідомляє «Опендатабот»
Найчастіше салюти гримлять у столиці: майже кожен четвертий вирок, або 15 справ. На другому місці Дніпропетровщина із 8 вироками, на третьому - Одещина (7 вироків). Разом на ці регіони припадає майже половина вироків.
Яке покарання за запуск салютів?
Покарання за салюти під час війни коливаються від символічних штрафів до реальних тюремних строків. За дрібне хуліганство суди призначали штрафи у 51-119 гривень, а вже у кримінальних справах суми зростали до 34 тисяч гривень. У частині справ порушників відправляли на громадські роботи - наприклад, у Києві чоловік, який запускав феєрверки у стані сп'яніння, отримав 50 годин обов'язкових робіт.
Окрім цього, запуск феєрверків може також закінчитись і в'язницею. Так, у Рівному порушник запустив салют на подвір'ї школи, а згодом ще й погрожував поліції бойовою гранатою. Загалом суд призначив йому 4 роки ув'язнення, але замінив реальний строк на 2 роки іспитового терміну, оскільки підсудний вирішив піти служити до ЗСУ.
Ще один чоловік, цього разу з Києва, у стані алкогольного сп'яніння вирішив використати хлопавки й салюти просто з вікна квартири. За це він отримав рік іспитового строку.
І навіть «святкові» пояснення не рятують. У судовій практиці є навіть вироки за феєрверки на гендер-паті та за «холодні фонтани» на весіллях - у цих випадках порушники відбулися штрафами.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
