Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 07:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
У центрі Львова запустили пілотну мережу 5G - вперше в Україні зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Львів обрали як "технологічну лабораторію" перед національним запуском: у місті один із найвищих рівнів проникнення 5G-ready смартфонів, уже збудовано понад 20 базових станцій нового покоління.
Після погодження з Генштабом ЗСУ та успішного тестування пілот розширять: у січні 5G мають запустити в Бородянці, у лютому - в Харкові, а далі й в інших містах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
|Інфляційний тиск в Україні зменшився наприкінці 2025 року
|ЄК оприлюднила результати аудиту контролю якості продуктів в Україні
|Кількість судових вироків за салюти в Україні зросла — дані «Опендатабот»
|Кожен десятий українець оформив «зимову підтримку» через Укрпошту
|Український перехоплювач «Салют» досягає швидкості 320 км/год і вже знищує «Шахеди»
Бізнес
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K