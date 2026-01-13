Авторизация

В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу

16:21 12.01.2026 |

Україна, Новини IT

У центрі Львова запустили пілотну мережу 5G - вперше в Україні зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Львів обрали як "технологічну лабораторію" перед національним запуском: у місті один із найвищих рівнів проникнення 5G-ready смартфонів, уже збудовано понад 20 базових станцій нового покоління.

Після погодження з Генштабом ЗСУ та успішного тестування пілот розширять: у січні 5G мають запустити в Бородянці, у лютому - в Харкові, а далі й в інших містах.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

