Відстрочка для вчителів в «Резерв+» поки технічно неможлива

Працівники закладів загальної середньої освіти станом на серпень 2025 року поки не зможуть оформити відстрочку через застосунок "Резерв+", повідомляє пресслужба міністерства освіти України.

"Наголошуємо: відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочення через застосунок "Резерв+" для них наразі технічно неможливо", - ідеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що оформити відстрочку через застосунок наразі можуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Разом з тим зазначається, що водночас працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочку відповідно до визначених норм законодавства.

Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів.

"Міністерство освіти і науки України продовжує взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти", - сказано в повідомленні.