Відстрочка для вчителів в «Резерв+» поки технічно неможлива

23:58 07.08.2025 |

Україна

 

Працівники закладів загальної середньої освіти станом на серпень 2025 року поки не зможуть оформити відстрочку через застосунок "Резерв+", повідомляє пресслужба міністерства освіти України.

"Наголошуємо: відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочення через застосунок "Резерв+" для них наразі технічно неможливо", - ідеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що оформити відстрочку через застосунок наразі можуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Разом з тим зазначається, що водночас працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочку відповідно до визначених норм законодавства.

Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів.

"Міністерство освіти і науки України продовжує взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти", - сказано в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

