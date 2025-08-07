Фінансові новини
У Резерв+ з 'явилася нова відстрочка – для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти
23:04 06.08.2025 |
В оновленні застосунку Резерв+ додано нову відстрочку - для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.
Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:
* відмітку про основне місце роботи;
* зарплатну ставку не меншу за 0,75;
* відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.
Оформлюється відстрочка наступним чином: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію - і згодом надійде сповіщення із результатом.
"Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється - потрібно звернутись до закладу освіти - роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", - зазначили у відомстві.
Цього тижня також запущені відстрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають 1 або 2 групу інвалідності. Загалом відстрочки в Резерв+ доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.
Запуск сервісу реалізовано Міністерством оборони України у співпраці з Міністерством освіти і науки України та ДП "Інфоресурс", за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія). А також за підтримки Світового банку в межах проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" (UIHERP), Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO.
