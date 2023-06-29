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Норму про демонстрування фільмів англійською мовою з українськими субтитрами запроваджуватимуть поступово, з 2025 до 2027 року
17:04 29.06.2023 |
Законопроєкт про застосування англійської мови передбачає, що норму про демонстрування фільмів мовою оригіналу із субтитрами запроваджуватимуть поступово, з 2025-го до 2027 року.
Проєкт закону про застосування англійської мови в Україні, визначає, що: інформаційні матеріали про культурні заходи, музейні предмети та колекції в державних і комунальних закладах культури та музеях на рівні з державною мовою подаються також англійською мовою; інформаційно-орієнтаційні покажчики про туристичні ресурси на рівні з державною мовою виконуються також англійською мовою; іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська, демонструються в кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою.
Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, всі вищезгадані норми набувають чинності через два роки після набуття чинності цим законом.
Окрім того, перехідні положення визначають, що частка фільмів, що демонструються в кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою, у 2025 році становитиме 50%, у 2026 році - 75%, а з 2027 року - 100%.
Серед іншого, зазначено, що громадянам України у 2025-2027 роках надаватимуть грошову допомогу на купівлю квитків для перегляду таких фільмів (мовою оригіналу із субтитрами).
Як повідомлялося, 28 червня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.
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