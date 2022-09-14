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АНАЛІТИКА

Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу

12:44 14.09.2022 |

Україна, Новини IT

 

Німецька IT-компанія - DeepL у відповідь на величезний попит з боку користувачів додала українську мову до свого однойменного сервісу перекладів.

Як повідомляється в пресрелізі DeepL, українська мова стала 29-ю мовою, доступною в сервісі перекладів.

"Цьогоріч українська стала лідером запитів від користувачів, тому команда інженерів та мовних експертів DeepL прискорила розробку та запуск, щоб це сталося якнайшвидше", - наголошується в пресрелізі.

У перекладах від DeepL використовують технології нейронної мережі, що виявляє лінгвістичні тонкощі, це дозволяє зробити ці переклади природними.

DeepL - це німецька компанія штучного інтелекту, сервісами компанії користуються понад півмільярда людей у всьому світі. Якість машинного перекладу DeepL базується на патентованому вдосконаленні математики нейронної мережі та методології. Компанію очолює генеральний директор та засновник Ярослав Кутиловський. Її також підтримують всесвітньо відомі інвестори, такі як Benchmark та btov.
 

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