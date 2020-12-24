В Киеве снова отложили полный переход на е-билет

Киевсовет еще на полгода отсрочил введение в столице единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения в программу "Забота. Навстречу киевлянам" поддержали сегодня на заседании Киевсовета 104 из 118 депутатов горсовета.

Этим решением депутаты продлили возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля следующего года.

"Мы продлили на полгода введение электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть, с начала 2021 года не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом бесплатно", - сказал мэр Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что речь идет о жителях Киевской области, работающих в столице, а также ветеранах, которые приезжают в столицу, и других льготниках, которые не проживают в Киеве.

"Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом. Ведь правительство до сих пор не урегулировало вопрос компенсации перевозчикам за перевозку льготников и взаимоотношения в этом вопросе между муниципалитетами и государством. Потому, поскольку льготы предоставляются на уровне государства, то и оплачивать их должно государство", - заявил Кличко.

Кто сможет рассчитывать на льготный проезд

Таким образом, на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать и в дальнейшем следующие категории льготников: не киевляне пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории граждан.

Как отмечалось в сессионном зале, согласно этому решению, введение студенческих и ученических билетов, которые должны быть выданы к 1 января 2021 года, откладывается.