В Україні зростає кількість бажаючих отримати дозвіл на зброю. Оформлено чверть мільйона заявок

За вісім місяців українці оформили майже 226 тис. заявок на дозвіл отримати зброю. Середня кількість заяв у місяць зросла у 1,8 раза порівняно з першими місяцями існування Єдиного реєстру зброї.

Про це повідомляє для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що було схвалено 93% заявок, поданих до Реєстру у період з червня 2023 року по лютий 2024 рік - це понад 210 тис. дозволів.

За перші три місяці роботи українці подали понад 57 тис. заявок, з них 87% було схвалено. Надалі попит на зброю зростав. Так, упродовж наступних 5 місяців українці подали значно більше звернень - понад 168 тис. заявок. Із них схвалили понад 160 тис. або 95%.

Найчастіше запити подають через Єдине вікно, але попри зростання бажаючих отримати дозвіл на зброю, його популярність знизилася. За 8 місяців існування сервісом скористалося понад 65 тис. людей. Понад половину заяв надійшло за перші три місяці роботи сайту.

Схожа ситуація і з чат-ботом: за увесь час туди звернулося понад 14 тис. осіб. 62% заяв було подано у перші 3 місяці.

Як повідомлялося, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї.