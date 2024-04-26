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В Україні зростає кількість бажаючих отримати дозвіл на зброю. Оформлено чверть мільйона заявок
11:51 26.04.2024 |
За вісім місяців українці оформили майже 226 тис. заявок на дозвіл отримати зброю. Середня кількість заяв у місяць зросла у 1,8 раза порівняно з першими місяцями існування Єдиного реєстру зброї.
Про це повідомляє для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що було схвалено 93% заявок, поданих до Реєстру у період з червня 2023 року по лютий 2024 рік - це понад 210 тис. дозволів.
За перші три місяці роботи українці подали понад 57 тис. заявок, з них 87% було схвалено. Надалі попит на зброю зростав. Так, упродовж наступних 5 місяців українці подали значно більше звернень - понад 168 тис. заявок. Із них схвалили понад 160 тис. або 95%.
Найчастіше запити подають через Єдине вікно, але попри зростання бажаючих отримати дозвіл на зброю, його популярність знизилася. За 8 місяців існування сервісом скористалося понад 65 тис. людей. Понад половину заяв надійшло за перші три місяці роботи сайту.
Схожа ситуація і з чат-ботом: за увесь час туди звернулося понад 14 тис. осіб. 62% заяв було подано у перші 3 місяці.
Як повідомлялося, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї.
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