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АНАЛІТИКА

Влада Києва відмовилась демонтувати колишню «Арку дружби народів»

12:56 26.04.2024 |

Україна

 

Влада столиці не демонтуватиме одну з візитівок міста - арку "Свободи українського народу" (колишня "Арка дружби народів"), оскільки її сенс переосмислено, а простір біля неї отримає нову концепцію.

Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

Там нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування арки "Дружби народів" на арку "Свободи українського народу", а радянську скульптуру двох робітників - символ возз'єднання України та РФ - демонтували.

"Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки "Свободи українського народу", - зазначається у повідомленні.

Крім того, демонтаж арки "Свободи українського народу" потребуватиме витрати значних коштів з міського бюджету і не є сьогодні найнагальнішим питанням, наголошують у Київській міській держадміністрації.

У КМДА додали, що столиця вже перебуває на фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів.

Загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій НАН України, Інституту Національної пам'яті та експертами сформували перелік 297 пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією і культурою РФ та СРСР, які рекомендували демонтувати або перенести до спеціально визначених місць зберігання таких об'єктів. Із них 95 пам'ятників і понад 200 пам'ятних знаків та елементів оздоблення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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