Не стосується консульств. МЗС роз'яснило рішення Кабміну щодо паспортів чоловікам за кордоном

В Міністерстві закордонних справ України пояснили рішення Кабінету міністрів щодо видачі паспортів чоловікам від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Міністерство наголосило, що постанова Кабінету міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ".

А отже порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін.

Нагадаємо, що днями міністерство тимчасово обмежило консульства в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном. Детальніше про рішення МЗС можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що за даними МЗС, тимчасові обмеження щодо роботи консульств будуть зняті 18 травня 2024 року.

Водночас сьогодні на урядовому порталі було оприлюднено постанову, згідно з якою українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном. Проте для деяких категорій чоловіків є виключення.