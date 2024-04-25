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Не стосується консульств. МЗС роз'яснило рішення Кабміну щодо паспортів чоловікам за кордоном
В Міністерстві закордонних справ України пояснили рішення Кабінету міністрів щодо видачі паспортів чоловікам від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.
Міністерство наголосило, що постанова Кабінету міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ".
А отже порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін.
Нагадаємо, що днями міністерство тимчасово обмежило консульства в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном. Детальніше про рішення МЗС можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що за даними МЗС, тимчасові обмеження щодо роботи консульств будуть зняті 18 травня 2024 року.
Водночас сьогодні на урядовому порталі було оприлюднено постанову, згідно з якою українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном. Проте для деяких категорій чоловіків є виключення.
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