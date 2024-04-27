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АНАЛІТИКА

Краснодарський край РФ атакували дрони, загорівся нафтопереробний завод

 

Вночі у Росії ударні безпілотники атакували Краснодарський край. Зафіксовані влучання та пожежа на нафтопереробному заводі ТОВ "Слов'янськ ЕКО" біля міста Слов'янськ-на-Кубані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондрат'єва.

Він зазначив, що у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах подавлено понад 10 безпілотників.

"Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць - постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", - написав він.

Водночас, як повідомляють російські пабліки, близько 5:00 у передмісті Слов'янська-на-Кубані прогриміли вибухи, після чого у небі виникла яскрава заграва.

Telegram-канал ASTRA опублікував момент одного з вибухів та кадри з пожежею на НПЗ.



Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що дрони уразили НПЗ "Слов'янськ-ЕКО", бітумний завод, Ільський НПЗ та низку інших об'єктів.


Адміністрація Слов'янського району Краснодарського краю підтвердила атаку БПЛА на місцевий НПЗ.

"На територію заводу в Слов'янську-на-Кубані сталася атака БПЛА. Загалом було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону. Завдяки вибудуваній системі захисту, резервуарний парк не постраждав. Пошкоджено ректифікаційну колону. Займання спільними зусиллями відповідальних служб ліквідовано, постраждалих немає", - повідомила адміністрація.

З відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БпЛА.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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