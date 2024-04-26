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Мінвідновлення запустило єдиний державний реєстр адрес
17:42 26.04.2024 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури починає впровадження Єдиного державного реєстру адрес у регіонах.
Як ідеться в повідомленні Мінвідновлення, для фахівців, які будуть здійснювати та забезпечувати організаційну, методологічну й технічну підтримку і супровід громад під час наповнення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) було проведене навчання.
Інформація з ЄДРА забезпечуватиме взаємодію між інформаційними системами на різних рівнях управління.
Це дасть змогу громадянам мати достовірні дані в реєстрі та отримувати низку потрібних соціальних і адміністративних послуг: реєстрацію місця проживання, отримання пільг чи субсидії.
Також даний реєстр убезпечить від шахрайства щодо прав власності на нерухомість.
Наразі, в результаті підготовчої роботи сформовано 24 команди "менторів" (у кожній області) з 73 фахівців обласних військових адміністрацій, райдержадміністрацій та громад.
Навчено 1 099 фахівців органів місцевого самоврядування, які отримали відповідний сертифікат про готовність до роботи й підтвердили навички.
Більше 800 навчених громад найближчим часом почнуть роботу з наповнення ЄДРА, а ще 412, які знаходяться на фінальній стадії навчання, доєднаються відразу після його завершення та підтвердження отриманих навичок.
Створення та використання таких реєстрів передбачено законом України і необхідно для подальшого вдосконалення електронних послуг та сервісів, що пов'язані з нерухомістю, об'єктами будівництва та їх адресацією. Зокрема, для взаємодії між державними регіональними та місцевими інформаційними системами, особливо в умовах війни.
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