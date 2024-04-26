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Суд стягнув з підрядника будівництва метро на Виноградар 140 мільйонів
15:51 26.04.2024 |
Компанія отримала бюджетні гроші на будівництво метро на Виноградар, але замість проведення робіт поклала ці кошти на депозит. Зрештою, підрядник заробив відсотки на 139 млн грн, їх вже стягнуто на користь столичної громади.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн грн", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням, ще у жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі столичної міськради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці.
Зазначається, що суд ще в 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення 139 млн грн до бюджету столиці.
За рік Північний апеляційний залишив це рішення в силі. Втім Верховний суд направив справу на новий розгляд.
За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24 квітня 2024 року позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн грн.
Відомо, що підрядником будівництва метро на Виноградар була компанія "Київметробуд". Компанія уклала договір з КП "Київський метрополітен" ще у 2018 році. Вона зобов'язалось виконати будівельні роботи, а саме - першу чергу будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі Києва.
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