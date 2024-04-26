Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МО: придатних до військової служби ділитимуть на 4 категорії

17:39 26.04.2024 |

Україна

 
Міністерство оборони України розробляє нові критерії для визначення категорій придатності до військової служби. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я міноборони Оксана Сухорукова в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в п'ятницю, 26 квітня.

4 травня набере чинності закон, яким скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби та залишається лише "придатний" чи "непридатний". Для зміни статусу необхідно буде протягом дев'яти місяців повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як розповіла Сухорукова, за результатами проходження ВЛК придатних розділять на чотири категорії залежно від ступеня функціональності:

* придатні (повністю);

* придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в Десантно-штурмових військах (ДШВ), морській піхоті, Силах спеціальних операцій (ССО), підрозділах спеціального призначення;

* придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

* придатні для виконання специфічних завдань.

Оновлені критерії придатності до служби містять кілька тисяч діагнозів

Відповідні зміни розробили два тижні тому і нині вони проходять погодження. "Над редакцією змін працювала велика група людей - міноборони, командування медичних сил, міністерство охорони здоров'я, експерти з охорони здоровʼя і громадськість", - розповіла Сухорукова.

За її словами, оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів, і у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні. "Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець - придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною", - пояснила вона.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6015
  0,0687
 0,17
EUR
 1
 42,4409
  0,0796
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,01 0,04 39,9436  0,05 0,12
EUR 42,2168  0,05 0,11 42,9988  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес