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СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краї, - джерела
12:25 27.04.2024 |
Українські захисники атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
Як зазначили джерела, в ніч на 27 квітня "бавовна" завітала на військовий аеродром "Кущевск" та на Ільський та Слов'янський НПЗ. Об'єкти були атаковані дронами СБУ.
Атаку на аеродром організувала СБУ та спільно з Силами оборони. Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ ворога.
Окрім того, дрони СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов'янського НПЗ на Кубані. Це ключові технологічні об'єкти заводів. За даним джерел, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу
"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати", - зазначило поінформоване джерело.
Варто зазначити, що Ільський та Слов'янський нафтопереробні заводи вже були атаковані українськими захисниками раніше.
Нічні вибухи у Росії
Нагадаємо, цієї ночі у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. У мережі публікували відео потужної пожежі у районі нафтопереробного заводу біля міста Слов'янськ-на-Кубані.
Також у мережі повідомляли про атаку на військовий аеродром на Кубані. Росіяни зазначали, що внаслідок атаки могли бути пошкоджені літаки.
Своєю чергою Міністерство оборони РФ стверджує, що атаку "відбили". У Шойгу запевняють, що нібито було збито 66 дронів у Краснодарському краї РФ.
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