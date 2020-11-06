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В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок
23:00 05.11.2020 |
Разработчики проекта Генерального плана Киева решили отказаться от строительства многоуровневых транспортных развязок в центральной части города. Об этом сообщили в Facebook КП Киевгенплан.
В рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.д.) предполагается построить развязки только на продолжении Железнодорожного шоссе. Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и правобережная развязка на Подольском мостовом переходе.
Также в Киевгенплане назвали список мест, где запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок:
- на Харьковской площади;
- на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой;
- на проспекте Романа Шухевича,
- на ул. Братиславской;
- на ул. Оноре де Бальзака;
- на Дарницкой площади;
- на ул. Привокзальной;
- возле станции метро "Черниговская";
- на проспекте Академика Палладина;
- Большой окружной дороге;
- на площади Валерия Марченко.
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