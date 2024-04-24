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«єЧергу» для автобусів запущено на 10 українсько-молдовських пунктах пропуску
14:16 24.04.2024 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) повідомило про запуск "Електронної черги перетину кордону" ("єЧерга") для автобусів на десяти пунктах пропуску між Україною та Молдовою.
За інформацією міністерства, реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом", для пунктів пропуску з Молдовою розпочалася з 12:00 24 квітня, тоді як рух автобусів за новим записом стартує 25 квітня о 12:00.
Уточнюється, що можливість обрати час перетину кордону буде доступна на ПП "Мамалига - Крива" та "Могилів-Подільський - Отач", "Виноградівка - Вулканешти", "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга", "Нові Трояни - Чадир-Лунга", "Рені - Джурджулешти", "Серпневе 1 - Басарабяска", "Старокозаче - Тудора", "Табаки - Мирне", "Росошани - Бричень".
У Мінвідновленні зазначили, що згодом така можливість буде доступна й на ПП "Паланка - Маяки - Удобне".
"Паралельно спільно з Державною прикордонною службою працюємо над тим, щоб збільшувати пропускну здатність кордону саме для автобусів, це дозволить забезпечити більше можливостей перевізникам обирати час перетину кордону", - зазначив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков .
Як повідомлялося, спочатку запущену для вантажівок послугу "єЧерга" в серпні 2023 року було масштабовано на автобуси на окремих ПП.
Проєкт "Електронна черга перетину кордону" реалізують Мінвідновлення у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, "Укртрансбезпекою", Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури, Держмитницею та Держприкордонслужбою за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах".
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