В Experts Club пройшов перший арттерапевтичний тренінг для подолання наслідків посттравматичних розладів

В "Experts Club" відбувся тренінг, спрямований на психологічну реабілітацію осіб, постраждалих від наслідків війни. Цей став частиною більшого проекту, організованого "Experts Club" спільно з ГО "Клуб експертів" та мережею центрів ADONIS. Ініціатива націлена на надання підтримки та відновлення психічного здоров'я осіб, що перебувають у стресовому стані або стали жертвами психологічно травмуючих подій.

За словами Максима Уракіна, засновника "Experts Club", реабілітаційний курс загалом скрадатиметься з 8-ми тренінгів, що проходитимуть у три етапи. Перший етап зосереджений на діагностиці стресових та посттравматичних станів за допомогою міжнародно визнаних методик, таких як шкала оцінки впливу травматичної події (IES-R), скринінг-опитувальник травми (TSQ) та інших. Наступний крок - арттерапія, де учасники мають можливість працювати з кваліфікованими психологами, а завершальний етап полягає в оцінці отриманих результатів та розробці подальших рекомендацій.

"Наша мета - показати, що одужання можливе, і кожна постраждала особа може знайти підтримку та шлях до відновлення," - підкреслив Максим Уракін.

Ведуча тренінгу, психолог-консультант мережі медичних центрів ADONIS Інна Присяжна підкреслила, що арттерапія використовує насамперед творчі методи, такі як живопис, скульптура, складання віршів, казок тощо.

"Все це використовується для вираження внутрішніх переживань і страхів. Це не тільки сприяє покращенню настрою, але й допомагає учасникам знайти внутрішню гармонію та впевненість у собі. Арттерапія не просто лікує, а забезпечує інструменти для самодопомоги та самореалізації. Вона сприяє розвитку навичок, що дозволяють краще впоратися з повсякденними викликами", - зазначає психолог.

Фінансування проекту здійснюється за рахунок власних коштів проекту "Experts Club". Крім того, ініціатива активно взаємодіє з медіа та соціальними мережами для підвищення обізнаності громадськості про ПТСР і значення психологічної реабілітації.

"Experts Club" - аналітичний центр зі своєю відео студією та освітнім центром. Проект з арттерапії реалізується в партнерстві з Інститутом психології.