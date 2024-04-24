В Experts Club пройшов перший арттерапевтичний тренінг для подолання наслідків посттравматичних розладів

В "Experts Club"
відбувся тренінг, спрямований на психологічну реабілітацію осіб,
постраждалих від наслідків війни. Цей став частиною більшого проекту,
організованого "Experts Club" спільно з ГО "Клуб експертів" та мережею
центрів ADONIS. Ініціатива націлена на надання підтримки та відновлення
психічного здоров'я осіб, що перебувають у стресовому стані або стали
жертвами психологічно травмуючих подій.
За словами Максима Уракіна, засновника "Experts Club",
реабілітаційний курс загалом скрадатиметься з 8-ми тренінгів, що
проходитимуть у три етапи. Перший етап зосереджений на діагностиці
стресових та посттравматичних станів за допомогою міжнародно визнаних
методик, таких як шкала оцінки впливу травматичної події (IES-R),
скринінг-опитувальник травми (TSQ) та інших. Наступний крок -
арттерапія, де учасники мають можливість працювати з кваліфікованими
психологами, а завершальний етап полягає в оцінці отриманих результатів
та розробці подальших рекомендацій.
"Наша мета - показати, що одужання можливе, і кожна постраждала особа
може знайти підтримку та шлях до відновлення," - підкреслив Максим
Уракін.
Ведуча тренінгу, психолог-консультант мережі медичних центрів
ADONIS Інна Присяжна підкреслила, що арттерапія використовує насамперед
творчі методи, такі як живопис, скульптура, складання віршів, казок
тощо.
"Все це використовується для вираження внутрішніх переживань і
страхів. Це не тільки сприяє покращенню настрою, але й допомагає
учасникам знайти внутрішню гармонію та впевненість у собі. Арттерапія не
просто лікує, а забезпечує інструменти для самодопомоги та
самореалізації. Вона сприяє розвитку навичок, що дозволяють краще
впоратися з повсякденними викликами", - зазначає психолог.
Фінансування проекту здійснюється за рахунок власних коштів проекту
"Experts Club". Крім того, ініціатива активно взаємодіє з медіа та
соціальними мережами для підвищення обізнаності громадськості про ПТСР і
значення психологічної реабілітації.
"Experts Club" - аналітичний центр зі своєю відео студією та освітнім центром. Проект з арттерапії реалізується в партнерстві з Інститутом психології.