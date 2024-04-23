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АНАЛІТИКА

ДП «Документ» тимчасово не видає готові документи за кордоном з технічних причин

13:02 23.04.2024 |

Україна

 

Закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснюють технічними причинами.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікували вранці 23 квітня.

У повідомленні йдеться, що видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ" призупинено з технічних причин.

"Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації", - зазначають у заяві.

Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Закордонні філії мають повідомити користувачів про поновлення роботи систем видачі документів після вирішення проблеми на офіційних ресурсах ДП "Документ".

Також 23 квітня офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку.

Це пов'язано з ухваленням закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований.

 

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