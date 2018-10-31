Экспресс Киев-Борисполь хотят сделать круглосуточным

Дизель-поезд КВСЗ ДПКр2

Укрзалізниця (УЗ) рассматрвиает возможность запуска на маршрут Киев Пассажирский-Борисполь аэропорт дизель-поездов Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил и.о. главы правления ПАО УЗ Евгений Кравцов.

"Сейчас заканчиваем подготовку к постоянной эксплуатации рельсовых автобусов PESA. Они долгое время стояли без работы - от двух до четырех лет. Требуют определенной модернизации и капитального ремонта. В зависимости от спроса в процессе запуска проекта мы планируем увеличивать и их число и вагонные составы", - отметил Кравцов.

Он добавил, что у компании заключен договор с КВСЗ на поставку дизель-поездов. "Возможно, в дальнейшем они будут эксплуатироваться на этом участке, если будет спрос", - сказал глава УЗ.

По словам Кравцова сейчас завершаются переговоры с Госавиаслужбой и Украэрорухом по вопросам эликтрификации постоянным током участка маршрута из Киева в Борисполь. "Как только это будет сделано это упростит вопрос использования на этом маршруте различных типов поездов", - сказал Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, УЗ расчитывает на 80% загрузку рельсовых автобусов в течении первого года работы, а срок окупаемости проекта он оценивает в - 9-10 лет.

Напомним, 10 августа по результатам тендера УЗ заказала у КВСЗ шесть дизель-поездов ДПКр-3 для региональных пассажирских перевозок. По условиям тендера, они должны быть поставлены до конца 2019 года. Поезда изначально планировалось использовать на Львовской железной дороге.

Стоимость одного такого поезда составляет 176,97 млн грн. Поезда будут состоять из трех вагонов: промежуточного ходового 63-7084А, главного моторного 63-7083А и главного моторного 63-7083А-01, оборудованного для перевозки пассажиров в инвалидных креслах.

Также напомним, что поезд из Киева в Борисполь могут запустить раньше срока. Строительство новых платформ в Борисполе началось 25 июля. В сентябре платформы начали строить и на Центральном ж/д вокзале Киева. Как ранее заявили в Укрзалізниці, в Борисполе станция будет называться Борисполь-аэропорт.

Ожидается, что поезда между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем и около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Борисполь-Харьков.

Укрзалізниця готовит для маршрута пять рельсовых автобусов PESA.

Предварительная стоимость проезда - 80 грн. Расчетное время в пути - 35 минут