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МЗС підтвердило припинення консульських послуг призовникам
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно підтвердив, що дипломатичні установи за кордоном тимчасово призупинили з вівторка, 23 квітня, всі консульські дії для чоловіків призовного віку (18-60 років).
Першим про це повідомило видання "Дзеркало тижня
", в розпорядженні якого опинився лист новопризначеного першого заступника міністра Андрія Сибіги, який раніше був заступником керівника Офісу президента. Доручення підписане ним "з метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку з територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки (ТЦК) та наявності військово-облікових документів".
Виняток становитимуть послуги з оформлення документів для повернення в Україну. В листі Сибіги йдеться, що розпорядження діятиме до отримання роз'яснень положень закону про зміни до мобілізації, який набуде чинності 18 травня.
Кулеба: Це буде чесно
Згодом Кулеба підтвердив, що "доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном", бо "це буде чесно".
"Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, - то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною", - написав він у Twitrer.
Кулеба пообіцяв, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг чоловіками за кордоном.
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