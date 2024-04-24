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АНАЛІТИКА

Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо ByteDance не продасть соцмережу

 

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу. Про це пише AP.

Документ був частиною пакету іноземної допомоги, зокрема й Україні. "За" нього проголосували 79 сенаторів, а "проти" - 18.

Тепер документ передано на підпис президенту США Джо Байдену, який у своїй заяві одразу після ухвалення закону сказав, що підпише його в середу, 24 квітня.

Як відомо, у березні Палата представників ухвалили законопроєкт, спрямований на заборону платформи. Відповідно до нього, ByteDance мала би шість місяців на продаж платформи після того, як документ набуде чинності. Але він затримався у Сенаті.

Тож 20 квітня Палата представників ухвалила новий проєкт, який включає заборону TikTok у країні. Він передбачає, що ByteDance матиме до одного року на продаж соціальної мережі.

Після цього голосування у TikTok оприлюднили заяву, в якій сказано, що законопроєкт "розтопче" свободу слова.

На думку багатьох американських законодавців, TikTok становить загрозу національній безпеці США, оскільки Китай може змусити компанію поділитися даними своїх 170 мільйонів американських користувачів.
За матеріалами: Mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

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