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«Укрзализныця» показала новый экспресс Киев-Борисполь
18:08 22.10.2018 |
Опубликовано фото нового дизельного поезда "Укрзализныци", который будет курсировать по маршруту киевский вокзал - аэропорт "Борисполь".
"Такие красавцы будут курсировать с Центрального вокзала до Международного аэропорта "Борисполь", - написал на своей странице в Facebook и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Он также сообщил, что в целом таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут курсировать на маршруте Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт, и один будет в резерве.
Ремонт рельсовых автобусов Pesa, обновление интерьера и покраска кузовов вагонов "Укрзализныця" осуществляет собственными силами, в локомотивном депо "Гречаны".
Ранее фото нового дизельного поезда попало в Сеть. Транспортное средство окрашено в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" железнодорожники уже построили две платформы с пандусами, откуда будут отправляться и куда будут прибывать рельсобусы, которые свяжут воздушную гавань с Центральным железнодорожным вокзалом Киева.
на железнодорожном вокзале столицы также ведутся работы по обустройству новой платформы для приема и отправки ж/д экспрессов в аэропорт "Борисполь".
"Укрзализныця" подготовила 5 рельсовых автобусов, которые будут ездить по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь".
Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.
Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.
Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.
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