Харків є лідером за кількістю заяв на відшкодування збитків за програмою єВідновлення - Шуляк

Харків є лідером за кількістю заяв на відшкодування збитків, завданих росіянами їхньому житлу, за програмою єВідновлення.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає кореспондент Укрінформу.

«Харків на сьогодні є таким сумним лідером за кількістю заяв, поданих на відшкодування на компенсацію через єВідновлення, - 37%. Ми вчора дивилися з колегами, і саме така кількість приходиться на Харків. Це - десятки тисяч сімей, які станом на сьогодні мають від держави отримати можливість відремонтувати свої домівки у першу чергу», - заявила Шуляк.

Відповідаючи на питання, чи люди просять кошти на ремонт домівок саме у облцентрі, нардеп зазначила, що йдеться про Харків і Харківську область.

«Бо у нас є і громади, які дуже зруйновані, - це Ізюмська громада тощо, і село Циркуни та інші. Ворог же не зупинявся у своїх руйнуваннях, і Харківська область, як і Донецька та Київська, - це лідери за кількістю взагалі руйнувань і пошкоджень», - сказала вона.

Відповідаючи на питання, парламентарій заявила, що є два питання щодо компенсацій на житло станом на сьогодні - це те, що стосується ТОТ і територій, де ведуться активні бойові дії.

«Бо на певній території ведуться активні бойові дії і вже є інформація про те, що житло зруйновано, але поки що немає механізму, щоб людина отримала таку компенсацію. І ми говорили з Мінвідновлення, які зараз є основними імплементаторами такої програми, про те, що якщо є підтвердження, що житло зруйновано і комісія не може виїхати, бо війна йде, то не потрібно, щоб комісія виїжджала, а все ж таки щоб була надана можливість отримувати таку компенсацію», - поінформувала нардеп.

Голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування сказала щодо ТОТ, що Мінвідновлення проводило експеримент на базі Мелітополя щодо того, наскільки можна зафіксувати технічно, що таке житло дійсно зруйновано від обстрілів.

«Ми очікуємо, що вони опублікують результати такого експерименту. І у Мінвідновленні дуже хочуть максимально масштабувати на інші міста - Бахмут, Маріуполь. Бо по Маріуполю ми зараз бачимо понад 52 тисячі заяв звідти щодо того, що у них зруйновано вщент житло», - сказала Шуляк.

Вона поінформувала, що якщо у особи було зруйновано житло у одному місті, то витрачати держкошти на придбання нового вона може у будь-якому іншому населеному пункті у будь-якому регіоні.

«Але програма єВідновлення працює (тільки - ред.) для тих, хто всю інформацію вніс до Держреєстру речових прав. Для всіх українців потрібно взяти правовстановлюючі документи, піти до нотаріуса, ЦНАПу, держреєстратора і обов'язково щоб дані були внесені до Держрєстру речових прав», - заявила нардеп.

Як повідомлялося, 6 квітня Шуляк заявила, що держава видала громадянам 5203 житлові сертифікати на суму понад 9 млрд грн, а 1906 українських родин вже стали власниками нового житла.