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Ремонт моста на Шулявке: схема непрозрачного тендера
08:10 03.07.2018 |
КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева 26 июня по результатам тендера заказало у ООО Северо-украинского строительного альянса реконструкцию Шулявского путепровода за 598,5 млн грн. Об этом сообщает Наші Гроші со ссылкой на данные в системе Прозорро.
По условиям тендера, развязку на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана реконструируют в течение года.
Итоговые сведения ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить стоимость материалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения, отмечает издание.
"Гарантийный срок на несущие конструкции составляет тридцать лет, инженерные коммуникации - десять лет, строительно-монтажные работы - пять лет, светофоры и элементы организации дорожного движения - три года. На заработную плату пойдет 35,76 млн грн, то есть 6% от общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 4% - 22,75 млн грн. Сумма сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 608, 57 млн грн", - сообщают Наші Гроші.
Как отмечается, к тендеру не допустили ООО Альтис-Спецстрой и ООО Мостостроительное предприятие Мостострой. Единственным конкурентом стала компания Спецстрой-Плюс, которая подала в качестве подтверждения опыта выполнения работ договор субподряда за 2012 год с ГП Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады (ГСК) о строительстве развязки на Печерске.
К этому договору претендент добавил недатированный положительный отзыв о выполнении работ. Однако подписи тогдашнего директора ГСК Виктора Анина под этим договором и откликом визуально очень отличаются, утверждает портал. Кроме того, в шапке официального бланка ГСК, на котором напечатан отзыв, ошибочно написано "Уркаины" вместо "Украины".
ГСК также на запрос ОО Антикоррупционный штаб ответил, что у него отсутствует информация о заключенном договоре между ним и фирмой Спецстрой-Плюс. В свою очередь, директор ГСК Анатолий Серпутько отметил, что бланк, на котором изготовлен отзыв, не был официальным бланком предприятия, а из-за отсутствия на нем даты и исходящего номера есть основания говорить о том, что отзыв не имеет отношения к ГСК. При этом ГСК не смог предоставить журнал учета корреспонденции, потому что 5-летний срок хранения в архиве уже истек.
Также на нынешние торги Спецстрой-Плюс вместе с копией своего февральского отчета об уплате ЕСВ загрузил заверенную им же копию февральского отчета о ЕСВ другого юридического лица - ЗАО Укрэнергомонтаж.
Предполагается, что если бы Спецстрой-плюс не был допущен к торгам, тендер пришлось бы отменять из-за недостаточного количества участников.
По данным издания, сейчас киевский Северо-украинский строительный альянс принадлежит Андрею Якусевичу - внештатному помощнику нардепа из группы Воля народа и экс-президенту корпорации Укрбуд Максима Микитася. В 2016 году фирма была записана на Белизский офшор Miurit Business Limited.
Основателем столичного Спецстрой-Плюс является также Белизский оффшор Miurit Business Limited, его конечным бенефициаром - директор Александр Ефимчук. До февраля руководителем был поверенный Miurit Business Limited Михаил Бородавко.
Сейчас Бородавко возглавляет Укрэнерго монтаж Артема Лескова, чей отчет Спецстрой-Плюс загрузил вместе со своим, и чьим заказом Северо-украинский строительный альянс подтвердил свой опыт.
Также Бородавко через Белизский Miurit Invest Limited владеет ООО Строительные сети, которое ранее принадлежало Юрию Пелыху - секретарю правления ОАО Строительная компания Укрбуд из состава вышеупомянутой госкорпорации. В прошлом году заместителем Пелиха там был другой помощник Микитася - Сергей Якусевич - брат владельца Северо-украинского строительного альянса Андрея Якусевича и подписант ООО Укрбуд Девелопмент, которое Микитась указал в своей декларации.
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