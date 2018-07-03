Ремонт моста на Шулявке: схема непрозрачного тендера

КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева 26 июня по результатам тендера заказало у ООО Северо-украинского строительного альянса реконструкцию Шулявского путепровода за 598,5 млн грн. Об этом сообщает Наші Гроші со ссылкой на данные в системе Прозорро.

По условиям тендера, развязку на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана реконструируют в течение года.

Итоговые сведения ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить стоимость материалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения, отмечает издание.

"Гарантийный срок на несущие конструкции составляет тридцать лет, инженерные коммуникации - десять лет, строительно-монтажные работы - пять лет, светофоры и элементы организации дорожного движения - три года. На заработную плату пойдет 35,76 млн грн, то есть 6% от общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 4% - 22,75 млн грн. Сумма сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 608, 57 млн грн", - сообщают Наші Гроші.

Как отмечается, к тендеру не допустили ООО Альтис-Спецстрой и ООО Мостостроительное предприятие Мостострой. Единственным конкурентом стала компания Спецстрой-Плюс, которая подала в качестве подтверждения опыта выполнения работ договор субподряда за 2012 год с ГП Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады (ГСК) о строительстве развязки на Печерске.

К этому договору претендент добавил недатированный положительный отзыв о выполнении работ. Однако подписи тогдашнего директора ГСК Виктора Анина под этим договором и откликом визуально очень отличаются, утверждает портал. Кроме того, в шапке официального бланка ГСК, на котором напечатан отзыв, ошибочно написано "Уркаины" вместо "Украины".

ГСК также на запрос ОО Антикоррупционный штаб ответил, что у него отсутствует информация о заключенном договоре между ним и фирмой Спецстрой-Плюс. В свою очередь, директор ГСК Анатолий Серпутько отметил, что бланк, на котором изготовлен отзыв, не был официальным бланком предприятия, а из-за отсутствия на нем даты и исходящего номера есть основания говорить о том, что отзыв не имеет отношения к ГСК. При этом ГСК не смог предоставить журнал учета корреспонденции, потому что 5-летний срок хранения в архиве уже истек.

Также на нынешние торги Спецстрой-Плюс вместе с копией своего февральского отчета об уплате ЕСВ загрузил заверенную им же копию февральского отчета о ЕСВ другого юридического лица - ЗАО Укрэнергомонтаж.

Предполагается, что если бы Спецстрой-плюс не был допущен к торгам, тендер пришлось бы отменять из-за недостаточного количества участников.

По данным издания, сейчас киевский Северо-украинский строительный альянс принадлежит Андрею Якусевичу - внештатному помощнику нардепа из группы Воля народа и экс-президенту корпорации Укрбуд Максима Микитася. В 2016 году фирма была записана на Белизский офшор Miurit Business Limited.

Основателем столичного Спецстрой-Плюс является также Белизский оффшор Miurit Business Limited, его конечным бенефициаром - директор Александр Ефимчук. До февраля руководителем был поверенный Miurit Business Limited Михаил Бородавко.

Сейчас Бородавко возглавляет Укрэнерго монтаж Артема Лескова, чей отчет Спецстрой-Плюс загрузил вместе со своим, и чьим заказом Северо-украинский строительный альянс подтвердил свой опыт.

Также Бородавко через Белизский Miurit Invest Limited владеет ООО Строительные сети, которое ранее принадлежало Юрию Пелыху - секретарю правления ОАО Строительная компания Укрбуд из состава вышеупомянутой госкорпорации. В прошлом году заместителем Пелиха там был другой помощник Микитася - Сергей Якусевич - брат владельца Северо-украинского строительного альянса Андрея Якусевича и подписант ООО Укрбуд Девелопмент, которое Микитась указал в своей декларации.