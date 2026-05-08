08.05.26
- 09:42
Ще одна країна ЄС: Ірландія приєднається до угоди про трибунал для РФ
08:28 08.05.2026 |
Ірландія офіційно повідомила Раду Європи про плани приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Сибіга повідомив, що Дублін сповістив Раду Європи про готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо створення спецтрибуналу, та подякував за це рішення.
"Це логічний крок, з огляду на послідовну й принципову підтримку з боку Ірландії усіх зусиль для притягнення до відповідальності", - зазначив Андрій Сибіга.
Він закликав ширше коло країн долучатися до процесу. "Забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України є життєво важливим для сталого миру у Європі", - наголосив очільник МЗС України.
Угоду щодо створення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.
На Банковій розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише топпосадовців РФ, а й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
