ЄС нагадав Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення щодо позики

Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією на тлі надання позики в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, пише "Європейська правда".

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. 

Відтак Єврорада наголосила на:

  • важливості зміцнення європейської та української оборонної промисловості;
  • подальшому дотриманні Україною принципів верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією;
  • специфічному характері політики безпеки та оборони деяких держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.

    • Зазначимо, рішення щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках не буде мати фінансових зобов'язань для трьох європейських країн: Словаччини, Угорщини та Чехії.

    Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України, й країна має погасити її лише тоді, коли отримає репарації.

    А премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що рішення ЄС про спільне запозичення для України - це сильний політичний сигнал.
    За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3374
    		  0,0010
    		 0,00
    EUR
    		 1
    		 49,5940
    		  0,0351
    		 0,07

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9829  0,10 0,23 42,5193  0,10 0,24
    EUR 49,2893  0,12 0,24 49,9289  0,15 0,29

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
    EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

