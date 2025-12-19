ЄС нагадав Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення щодо позики

Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією на тлі надання позики в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, пише "Європейська правда".

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Відтак Єврорада наголосила на:

важливості зміцнення європейської та української оборонної промисловості;

подальшому дотриманні Україною принципів верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією;

специфічному характері політики безпеки та оборони деяких держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.

Зазначимо, рішення щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках не буде мати фінансових зобов'язань для трьох європейських країн: Словаччини, Угорщини та Чехії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України, й країна має погасити її лише тоді, коли отримає репарації.

А премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що рішення ЄС про спільне запозичення для України - це сильний політичний сигнал.



