- 19.12.25
Глава Європейського центробанку впевнена в рішенні щодо "репараційної позики" Україні
10:27 19.12.2025 |
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард в четвер сказала, що "повністю впевнена" в тому, що лідери Європейського Союзу домовляться про спосіб фінансової підтримки України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
На запитання під час пресконференції, чи вважає Лагард, що лідери ЄС зможуть домовитися про план "репараційної позики" для України, вона відповіла: "Враховуючи важливість цього питання та те, що стоїть на кону, я повністю впевнена, що вони знайдуть рішення".
Президентка ЄЦБ знову наголосила, що план ЄС не повинен порушувати норми міжнародного права, що захищають суверенні активи, але сказала, що сподівається на знаходження рішення.
"Це може бути звичним для Європи способом, знаєте, ходінням по колу, що займає багато часу і викликає багато спекуляцій щодо того, чи спрацює це... Але я впевнена, що ми знайдемо рішення. Тому що це надто важливо", - сказала Лагард.
Як повідомлялося, Бельгія продовжує опір рішенню щодо конфіскації активів. Прем'єр заявив, що "ще не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися".
Однак дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.
Президент України Володимир Зеленський наполягає, що для Європи вигідніше допомогти Україні фінансово, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає.
