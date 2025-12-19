Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Європейського центробанку впевнена в рішенні щодо "репараційної позики" Україні

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард в четвер сказала, що "повністю впевнена" в тому, що лідери Європейського Союзу домовляться про спосіб фінансової підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На запитання під час пресконференції, чи вважає Лагард, що лідери ЄС зможуть домовитися про план "репараційної позики" для України, вона відповіла: "Враховуючи важливість цього питання та те, що стоїть на кону, я повністю впевнена, що вони знайдуть рішення".

Президентка ЄЦБ знову наголосила, що план ЄС не повинен порушувати норми міжнародного права, що захищають суверенні активи, але сказала, що сподівається на знаходження рішення.

"Це може бути звичним для Європи способом, знаєте, ходінням по колу, що займає багато часу і викликає багато спекуляцій щодо того, чи спрацює це... Але я впевнена, що ми знайдемо рішення. Тому що це надто важливо", - сказала Лагард.

Як повідомлялося, Бельгія продовжує опір рішенню щодо конфіскації активів. Прем'єр заявив, що "ще не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися".

Однак дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що для Європи вигідніше допомогти Україні фінансово, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9829  0,10 0,23 42,5193  0,10 0,24
EUR 49,2893  0,12 0,24 49,9289  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес