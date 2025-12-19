Фінансові новини
- |
- 19.12.25
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації
10:01 19.12.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надав деталі угоди лідерів Європейського союзу щодо фінансової підтримки України на 2026-2027: Україна отримає позику в розмірі 90 млрд євро, яку вона поверне тільки тоді, коли Росія виплатить репарації.
Про це він повідомив вночі п'ятниці на прес-конференції по завершенню засідання Європейської ради. Обговорення українського питання тривало шість годин.
"Фінансовий пакет для України остаточно узгоджено. Як я й закликав, він включає безвідсоткову позику в розмірі 90 млрд євро, і Україна повинна буде повернути цю позику лише після отримання репарацій від Росії. Ви знаєте, що ми вже ухвалили рішення в п'ятницю, заблокувавши російські активи доти, доки Росія не сплатить репарації. І ми обговорювали цю тему сьогодні протягом кількох годин", - розповів він.
За словами канцлера Німеччини, лідери ЄС "підготувалися до використання заморожених активів для погашення кредиту лише тоді, коли Росія не сплатить репарації". "ЄС надає Україні позику у розмірі 90 млрд євро. Ця позика надходить з ринку капіталу. І Україна отримує її, коли їй потрібні ці кошти. Російські суверенні активи були знерухомлені. Це означає, що їх було вилучено, і вони будуть повернуті лише після укладення угоди з Росією щодо репарацій для України. А якщо такої угоди не буде, ці активи будуть використані, і Комісія підготує пропозиції щодо того, як це буде зроблено", - деталізував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
|Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників
|Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ЄС нагадав Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення щодо позики
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
|Глава Європейського центробанку впевнена в рішенні щодо "репараційної позики" Україні
|Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації
|Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС
|ЄС схиляється до "репараційного кредиту" для фінансування України, є нові умови
Бізнес
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші