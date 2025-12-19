Авторизация

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надав деталі угоди лідерів Європейського союзу щодо фінансової підтримки України на 2026-2027: Україна отримає позику в розмірі 90 млрд євро, яку вона поверне тільки тоді, коли Росія виплатить репарації.

Про це він повідомив вночі п'ятниці на прес-конференції по завершенню засідання Європейської ради. Обговорення українського питання тривало шість годин.

"Фінансовий пакет для України остаточно узгоджено. Як я й закликав, він включає безвідсоткову позику в розмірі 90 млрд євро, і Україна повинна буде повернути цю позику лише після отримання репарацій від Росії. Ви знаєте, що ми вже ухвалили рішення в п'ятницю, заблокувавши російські активи доти, доки Росія не сплатить репарації. І ми обговорювали цю тему сьогодні протягом кількох годин", - розповів він.

За словами канцлера Німеччини, лідери ЄС "підготувалися до використання заморожених активів для погашення кредиту лише тоді, коли Росія не сплатить репарації". "ЄС надає Україні позику у розмірі 90 млрд євро. Ця позика надходить з ринку капіталу. І Україна отримує її, коли їй потрібні ці кошти. Російські суверенні активи були знерухомлені. Це означає, що їх було вилучено, і вони будуть повернуті лише після укладення угоди з Росією щодо репарацій для України. А якщо такої угоди не буде, ці активи будуть використані, і Комісія підготує пропозиції щодо того, як це буде зроблено", - деталізував він.
 

