- 18.12.25
- 19:57
Євросоюз запровадив санкції проти ще 41 танкера тіньового флоту РФ
15:42 18.12.2025 |
Європейський Союз 18 грудня запровадив обмежувальні заходи проти 41 нафтового танкера тіньового флоту Росії.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС, передає Укрінформ.
«Сьогодні Рада запровадила обмежувальні заходи щодо ще 41 судна, які є частиною російського тіньового флоту нафтових танкерів і сприяють отриманню енергетичних доходів Росією», - йдеться у повідомленні.
Цим рішенням 41 танкер внесено до списку суден, яким заборонено доступ до портів та надання широкого спектру послуг, пов'язаних із морським транспортом.
«Цей крок спрямований проти танкерів не з країн ЄС, які є частиною тіньового флоту Путіна, обходять механізм обмеження ціни на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії. Санкції поширюються на судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або беруть участь у транспортуванні краденого українського зерна та культурних цінностей з України», - наголосили у Раді ЄС.
Таким чином, із сьогоднішнім рішенням Євросоюзу загальна кількість підсанкційних суден тіньового флоту РФ сягнула майже 600.
«ЄС готовий посилити тиск на Росію та її ланцюжок створення додаткової вартості тіньового флоту, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій», - заявили у Раді ЄС.
