НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бельгія не погоджується з жодною моделлю використання активів РФ, - прем’єр де Вевер

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що пропозиції Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України, з якими він ознайомився, наразі залишаються неприйнятними для Бельгії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на De Morgen.


За словами прем'єр-міністра, Бельгія наразі не готова підтримати жодну з пропозицій щодо так званих "репараційних позик" для України, представлених Європейською комісією.


"Я досі не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися", - зазначив де Вевер. За його словами, умови, на яких наполягає бельгійська сторона, поки що "недостатньо" враховані.


Де Вевер також наголосив, що в окремих питаннях Бельгія "не може йти на компроміси".


Умови Бельгії

Прем'єр-міністр нагадав, що Бельгія наполягає на трьох ключових умовах використання заморожених російських активів у Брюсселі:

  •  запровадження механізму backstop - страхувального механізму, який гарантує, що бельгійський депозитарій Euroclear зможе негайно повернути Росії кошти у разі відповідного судового рішення або укладення мирної угоди;
  • розподіл можливих позовів про відшкодування збитків з боку Росії між усіма державами-членами ЄС;
  • використання для "репараційних позик" заморожених російських активів, що перебувають в інших країнах.

    • "Якщо вже у нас є хороший парашут, то ми всі стрибаємо разом. Не я один", - заявив де Вевер.


    Ризик з боку РФ

    Водночас прем'єр-міністр попередив про ризик контрзаходів з боку Росії. За його словами, Москва може "негайно" перейти до конфіскації європейських коштів або компаній.

    "Це зовсім не туманна небезпека", - пише De Morgen. 
    За матеріалами: Цензор
     

    ТЕГИ

