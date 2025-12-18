Фінансові новини
Бельгія не погоджується з жодною моделлю використання активів РФ, - прем’єр де Вевер
13:32 18.12.2025 |
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що пропозиції Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України, з якими він ознайомився, наразі залишаються неприйнятними для Бельгії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на De Morgen.
За словами прем'єр-міністра, Бельгія наразі не готова підтримати жодну з пропозицій щодо так званих "репараційних позик" для України, представлених Європейською комісією.
"Я досі не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися", - зазначив де Вевер. За його словами, умови, на яких наполягає бельгійська сторона, поки що "недостатньо" враховані.
Де Вевер також наголосив, що в окремих питаннях Бельгія "не може йти на компроміси".
Умови Бельгії
Прем'єр-міністр нагадав, що Бельгія наполягає на трьох ключових умовах використання заморожених російських активів у Брюсселі:
"Якщо вже у нас є хороший парашут, то ми всі стрибаємо разом. Не я один", - заявив де Вевер.
Ризик з боку РФ
Водночас прем'єр-міністр попередив про ризик контрзаходів з боку Росії. За його словами, Москва може "негайно" перейти до конфіскації європейських коштів або компаній.
"Це зовсім не туманна небезпека", - пише De Morgen.
