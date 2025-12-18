Фінансові новини
- 18.12.25
- 14:07
- RSS
ЗМІ: Британія готується до відправлення військ в Україну
12:09 18.12.2025 |
Велика Британія посилює підготовку до можливого розгортання миротворчих сил в Україні. Міністр оборони наголосив, що мета контингенту - підтримка перемир'я і стримування подальших атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The i Paper.
Посилення підготовки до розгортання
Велика Британія розробляє плани відправки військового контингенту в Україну для підтримки можливого перемир'я.
Міністерство оборони розпочало закупівлю необхідного спорядження і вивчає процедуру "повідомлення про переміщення" - період, упродовж якого підрозділ має бути готовим до розгортання.
Роль і завдання контингенту
"Я спрямовую фінансування на підготовку наших військ, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир - з військовими на землі і літаками в повітрі", - заявив міністр оборони.
За його словами, завдання британських сил полягає у стримуванні атак з боку Росії після підписання угод.
Логістика та оснащення
Плани включають визначення місць розгортання і маршрутів переміщення військ, а також забезпечення необхідним обладнанням - від безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби, транспортних засобів і бронежилетів.
Якщо присутність НАТО на території України стане перешкодою для переговорів, підрозділи можуть бути тимчасово розміщені в союзній країні, наприклад, у Польщі, залишаючись готовими втрутитися за необхідності.
Підрозділи в резерві
Серед підрозділів, які можуть бути першими розгорнуті, називають 16-ту десантно-штурмову бригаду (Глобальні сили реагування), що базується в Колчестері, яка спеціалізується на швидкому реагуванні на кризи.
У разі можливості підготовки залучаються й інші підрозділи, щоб зберегти резерв.
За даними інсайдерів, коаліція країн-учасниць уже давно працює над такими планами, і зараз їхню підготовку прискорено через реальну можливість припинення бойових дій.
Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
NYT дізнались деталі гарантій для України, які готують США і Європа у межах "мирного плану"
Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Бельгія не погоджується з жодною моделлю використання активів РФ, - прем'єр де Вевер
Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох
ЗМІ: Британія готується до відправлення військ в Україну
Ердоган хотів повернути Путіну системи С-400 заради покращення відносин зі США – Bloomberg
Укрнафті обрали нового керівника
Сенат США підтримав оборонний бюджет із 800 млн доларів для України на 2 роки
Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п'ять років
ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко