Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенат США підтримав оборонний бюджет із 800 млн доларів для України на 2 роки

Сенат США 17 грудня схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року в 901 мільярд доларів. Документ обсягом три тисячі сторінок у верхній палаті Конгресу законодавці підтримали 77 голосами з обох партій проти 20. 10 грудня його схвалила Палата представників США.

Далі законопроєкт передається на підпис президентові Дональду Трампу, який раніше заявляв, що підпише документ, як тільки він надійде до Білого дому.

Законопроєкт, зокрема, включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Витрати на оборону США в розмірі 901 мільярда доларів на вісім мільярдів доларів перевищують запит президента Дональда Трампа, поданий раніше цього року.

Крім того, документ містить запобіжники щодо зменшення американської присутності в Європі, забороняючи падіння кількості військ на континенті нижче ніж до 76 000 протягом більше ніж 45 днів, якщо Пентагон спочатку не проконсультується з союзниками по НАТО і не засвідчить Конгресу, що таке скорочення не ставить під загрозу національну безпеку США.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4000  0,01 0,02 42,4300  0,01 0,02
EUR 49,7520  0,03 0,05 49,7790  0,03 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес