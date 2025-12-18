Ердоган хотів повернути Путіну системи С-400 заради покращення відносин зі США – Bloomberg

Агентство Bloomberg написало, що Туреччина прагне повернути Росії системи протиповітряної оборони С-400, які вона придбала майже десять років тому, щоб покращити свої відносини зі США та іншими членами НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За інформацією агентства, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порушив питання С-400 під час зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним у Туркменістані минулого тижня. Це сталося після аналогічних обговорень, які відбулися раніше між офіційними особами двох країн, за словами людей, обізнаних у цій справі.

Президент Туреччини та Міністерство оборони відмовилися від коментарів. Кремль заперечив, що така пропозиція була зроблена під час зустрічі двох лідерів.

Питання про володіння Туреччиною ракетами та її бажання знову приєднатися до програми F-35 було порушено під час зустрічі Ердогана з Дональдом Трампом у Білому домі у вересні.

Близький соратник президента США Том Баррак, який є послом у Туреччині, заявив на початку цього місяця, що Анкара близька до відмови від С-400, і передбачив, що питання може бути вирішене протягом найближчих чотирьох-шести місяців.

Відмова від російського військового обладнання може значно поліпшити відносини зі США, проклавши шлях до скасування американських санкцій проти турецької оборонної промисловості та доступу Анкари до винищувачів F-35, заявили джерела.

Турецький дипломат-високопосадовець нещодавно заявив, що очікує скасування санкцій наступного року.

Туреччина придбала С-400 в період розриву відносин зі своїми союзниками по НАТО, який розпочався під час президентства Барака Обами і поглибився після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана в 2016 році.

На той час Туреччина також намагалася придбати американські ракети Patriot, але стверджувала, що Вашингтон не був готовий укласти угоду. Ця фрустрація стала частиною виправдання Анкари для звернення до Росії і придбання С-400.

Днями Міністерство оборони Туреччини заявило, що у питанні російської системи протиповітряної оборони С-400 не відбулося жодних нових подій.